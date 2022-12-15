В Азербайджане профицит счета текущих операций вырос в 4,5 раза

За январь-сентябрь этого года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 17 710,6 млн долларов США.

За январь-сентябрь этого года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 17 710,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это в 4, 5 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Профицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 21 178 млн долларов (рост в 3,3 раза), дефицита баланса услуг в размере 1 433,2 млн долларов (-18,8%), дефицита баланса первичных доходов в размере 4 304,9 млн долларов (рост в 4 раза) и профицита баланса вторичных доходов в размере 2 270,7 млн долларов США (рост в 6,3 раза).

"Профицит счета текущих операций в III квартале этого года составил 30,7% ВВП. Профицит по нефтегазовому сектору вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,4 млрд долларов, а дефицит по ненефтяному сектору сократился на 12,1% и снизился до 3,7 млрд долларов", - заявили в ЦБА.