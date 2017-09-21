Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжают сокращаться кредитные вложения в сектор торговли и услуг.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), в июле кредитные вложения в эту сферу в месячном сравнении сократились на 0,7%, с начала года - на 12,4% и на 1 августа составили 2 162,1 млн манатов.
По состоянию на 1 августа на долю именно этой сферы пришлось 16,8% общих кредитных вложений в экономику страны. На эту дату общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 12 860,8 млн манатов, из них 1 812,8 млн манатов или 14,1% являются просроченными.
Nərmin RəhimovaАвтор новости