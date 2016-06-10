​В Азербайджане продолжают дешеветь депозиты

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В апреле текущего года средняя процентная ставка по депозитам, размещенным в банковском секторе Азербайджана, показала отрицательную динамику.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, за отчетный период средняя процентная ставка по манатным депозитам составила 7,77% годовых, по депозитам в иностранной валюте снизилась до 5,84% годовых. Напомним, что в марте этот показатель составил соответственно 7,85% и 6,28% годовых.

За отчетный период средняя процентная ставка по кредитам, выданным коммерческими банками, в национальной валюте составила 12,85%, в иностранной валюте - 11,41% годовых. Напомним, что в марте этот показатель был равен соответственно 12,89% и 11,64% годовых.