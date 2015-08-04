​В Азербайджане продолжает сокращаться денежная база

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной базы в Азербайджане на 1 августа составил 7 467,5 млн. манатов, что на 19,5 млн. манатов или 0,3% меньше по сравнению с аналогичным показателем на 1 июля текущего года.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), денежная база достигла максимального значения 1 сентября 2014 года - 11 743,6 млн. манатов. Сейчас объем денежной базы меньше максимального значения на 4 276,1 6 млн. манатов или же 36,4%.

Отметим, что денежная база - это сумма наличных денег и банковских резервов. Учитывая, что корреспондентские счета коммерческих банков в ЦБА не располагают достаточной суммой, денежная база практически отражает объем наличной денежной массы.