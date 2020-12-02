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В Азербайджане продлят срок действия закона о полном страховании вкладов

В Азербайджане продлят срок действия закона о полном страховании вкладов О конкретных сроках продления пока не сообщается
Финансы
2 декабря 2020 г. 17:12
В Азербайджане продлят срок действия закона о полном страховании вкладов

В Азербайджане вновь продлят срок действия принятого в 2016 году закона “О полном страховании вкладов”, который потеряет силу 4 декабря.

По полученной Report информации, законопроект в ближайшие дни будет представлен в Милли Меджлис.

О конкретных сроках продления пока не сообщается.

Напомним, что закон “О полном страховании вкладов” был принято 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Цель состояла в том, чтобы предотвратить отток вкладов из банков после двойной девальвации маната в 2015 году. 4 марта прошлого года Милли Меджлис продлил срок действия закона на 1 год, а 13 марта этого года - еще на 9 месяцев.

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