В Азербайджане продлен срок уплаты НДС

В целях расширения прав налогоплательщиков и предотвращения дополнительных финансовых потерь создана возможность для уплаты суммы НДС по проведенным операциям в течение одного рабочего дня после уплаты основной суммы.

В целях расширения прав налогоплательщиков и предотвращения дополнительных финансовых потерь создана возможность для уплаты суммы НДС по проведенным операциям в течение одного рабочего дня после уплаты основной суммы.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. В связи с этим в Налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения.

Согласно изменениям, отныне налогоплательщики не будут подвергаться финансовым санкциям за неуплату суммы НДС в день уплаты основной суммы.