О нас

В Азербайджане продлен срок уплаты НДС

В Азербайджане продлен срок уплаты НДС В целях расширения прав налогоплательщиков и предотвращения дополнительных финансовых потерь создана возможность для уплаты суммы НДС по проведенным операциям в течение одного рабочего дня после уплаты основной суммы.
Финансы
16 января 2023 г. 12:45
В Азербайджане продлен срок уплаты НДС

В целях расширения прав налогоплательщиков и предотвращения дополнительных финансовых потерь создана возможность для уплаты суммы НДС по проведенным операциям в течение одного рабочего дня после уплаты основной суммы.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. В связи с этим в Налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения.

Согласно изменениям, отныне налогоплательщики не будут подвергаться финансовым санкциям за неуплату суммы НДС в день уплаты основной суммы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ƏDV-nin ödənilməsi vaxtı bir gün uzadılıb

Другие новости из категории

ЕБРР готовит для Азербайджана проект новой нормативно-правовой базы по управлению рисками 
ЕБРР готовит для Азербайджана проект новой нормативно-правовой базы по управлению рисками 
16 января 2023 г. 13:51
Посол: Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые превысит 1 млрд долларов
Посол: Товарооборот между Хорватией и Азербайджаном впервые превысит 1 млрд долларов
16 января 2023 г. 13:18
Азербайджан занял 93-е место в мире по ВВП на душу населения
Азербайджан занял 93-е место в мире по ВВП на душу населения
16 января 2023 г. 11:16
В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации
В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации
16 января 2023 г. 11:15
Микаил Джаббаров: В прошлом году налоговые поступления в госбюджет увеличились на 82,2%
Микаил Джаббаров: В прошлом году налоговые поступления в госбюджет увеличились на 82,2%
16 января 2023 г. 11:01
МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП
МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП
16 января 2023 г. 09:46
Уставный капитал ОАО Темиз Шехер будет значительно увеличен
Уставный капитал ОАО "Темиз Шехер" будет значительно увеличен
16 января 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)
16 января 2023 г. 09:25
СМИ: Швейцарский франк теряет свое преимущества перед евро
СМИ: Швейцарский франк теряет свое преимущества перед евро
16 января 2023 г. 05:09
Аналитики спрогнозировали курс биткоина в 2023 году
Аналитики спрогнозировали курс биткоина в 2023 году
15 января 2023 г. 03:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi