В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от НДС

Это отражено в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс", который подписал президент Ильхам Алиев В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс", который подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с законом "О медицинском страховании" освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 2 года. Ранее этот период составлял один год и был действителен до конца этого года.