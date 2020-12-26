О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от НДС

В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от НДС Это отражено в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс", который подписал президент Ильхам Алиев В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.
Финансы
26 декабря 2020 г. 14:58
В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от НДС

В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс", который подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с законом "О медицинском страховании" освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 2 года. Ранее этот период составлял один год и был действителен до конца этого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığortanın ƏDV-dən azad edilmə müddəti artırıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент подписал документ о повышении суммы компенсаций по защищенным вкладам 
Президент подписал документ о повышении суммы компенсаций по защищенным вкладам 
26 декабря 2020 г. 14:51
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца
26 декабря 2020 г. 14:46
Эффективные курсы маната возросли
Эффективные курсы маната возросли
26 декабря 2020 г. 12:51
ЦБ Азербайджана предупредил черновалютчиков
ЦБ Азербайджана предупредил "черновалютчиков"
26 декабря 2020 г. 12:00
Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании
Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании
26 декабря 2020 г. 11:47
Чистые иностранные активы азербайджанских банков возросли
Чистые иностранные активы азербайджанских банков возросли
26 декабря 2020 г. 11:31
Скорость обращения маната возросла
Скорость обращения маната возросла
26 декабря 2020 г. 11:10
Внешние обязательства банков Азербайджана выросли
Внешние обязательства банков Азербайджана выросли
26 декабря 2020 г. 10:38
Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум
26 декабря 2020 г. 08:48
Таможенные органы сократили отчисления в госбюджет
Таможенные органы сократили отчисления в госбюджет
25 декабря 2020 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi