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В Азербайджане прочие поступления в госбюджет превысили прогноз на 75%

В Азербайджане прочие поступления в госбюджет превысили прогноз на 75% В 2021 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 612,9 млн манатов, что на 2,8% больше, чем в 2020 году.
Финансы
21 января 2022 г. 11:35
В Азербайджане прочие поступления в госбюджет превысили прогноз на 75%

В 2021 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 612,9 млн манатов, что на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Согласно информации, в прошлом году из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям в бюджет поступило 880 млн манатов, а за счет отчислений от прибыли Центрального банка Азербайджана - 250 млн манатов.

Прочие поступления в государственный бюджет составили 412 млн манатов, что на 74,6% больше прогноза.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s budget receipts from other sources exceed forecast by 75% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət büdcəsinə sair daxilolmalar proqnozu 75% üstələyib

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