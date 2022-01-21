В Азербайджане прочие поступления в госбюджет превысили прогноз на 75%

В 2021 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 612,9 млн манатов, что на 2,8% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 612,9 млн манатов, что на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Согласно информации, в прошлом году из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям в бюджет поступило 880 млн манатов, а за счет отчислений от прибыли Центрального банка Азербайджана - 250 млн манатов.

Прочие поступления в государственный бюджет составили 412 млн манатов, что на 74,6% больше прогноза.