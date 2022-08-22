В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 29%

На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 662,3 млн манатов.

На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 662,3 млн манатов.

Это на 0,2% больше по сравнению с показателем на 1 июля, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Тем не менее, проблемные кредиты в стране сократились на 7,9% по сравнению с началом года, а за последний год - на 29,35%.

На конец июля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков страны составил 3,5%. Этот показатель был равен 4,2% к концу прошлого года и 6,1% к концу июля прошлого года.