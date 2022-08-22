О нас

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 29% 

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 29%  На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 662,3 млн манатов.
Финансы
22 августа 2022 г. 12:18
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 29% 

На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 662,3 млн манатов.

Это на 0,2% больше по сравнению с показателем на 1 июля, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Тем не менее, проблемные кредиты в стране сократились на 7,9% по сравнению с началом года, а за последний год - на 29,35%.

На конец июля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков страны составил 3,5%. Этот показатель был равен 4,2% к концу прошлого года и 6,1% к концу июля прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan posts 29% decline in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 29% azalıb

Другие новости из категории

Кредитование в Нахчыване выросло на 30%
Кредитование в Нахчыване выросло на 30%
22 августа 2022 г. 13:39
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых выплат (январь-июль 2022 г.)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых выплат (январь-июль 2022 г.)
22 августа 2022 г. 13:32
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-июль 2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-июль 2022)
22 августа 2022 г. 13:30
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%
22 августа 2022 г. 13:13
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 2%
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 2%
22 августа 2022 г. 12:54
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 24%
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 24%
22 августа 2022 г. 12:17
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 21%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 21%
22 августа 2022 г. 12:16
Инвестиции в экономику Нахчывана выросли более чем на 1%
Инвестиции в экономику Нахчывана выросли более чем на 1%
22 августа 2022 г. 11:50
Азербайджанские банки за I полугодие наторговали наличной иностранной валютой на 2,6 млрд долларов
Азербайджанские банки за I полугодие наторговали наличной иностранной валютой на 2,6 млрд долларов
22 августа 2022 г. 11:40
Денежные переводы в Азербайджан выросли более чем вдвое
Денежные переводы в Азербайджан выросли более чем вдвое
22 августа 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi