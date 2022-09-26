В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%

На 1 сентября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 659,7 млн манатов.

На 1 сентября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 659,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% меньше по сравнению с показателем на 1 августа.

Проблемные кредиты в стране сократились на 8,3% по сравнению с началом года и на 27% - за последний год.

На конец августа удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3,4%. Этот показатель в конце прошлого года был равен 4,2%, а в конце августа прошлого года - 5,8%.