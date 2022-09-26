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В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27% На 1 сентября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 659,7 млн манатов.
Финансы
26 сентября 2022 г. 15:48
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%

На 1 сентября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 659,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% меньше по сравнению с показателем на 1 августа.

Проблемные кредиты в стране сократились на 8,3% по сравнению с началом года и на 27% - за последний год.

На конец августа удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3,4%. Этот показатель в конце прошлого года был равен 4,2%, а в конце августа прошлого года - 5,8%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 27% decline in troubled loans 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 27% azalıb

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