В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 25%

На 1 октября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 649,5 млн манатов.

На 1 октября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 649,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 1,5% меньше, чем на 1 сентября.

Число проблемных кредитов в стране сократилось на 9,7% по сравнению с началом года и на 25,4% - в годовом сравнении.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составил 3,4%. Этот показатель составлял 4,3% на конец прошлого года и 5,6% на конец сентября прошлого года.