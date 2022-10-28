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В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 25% 

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 25%  На 1 октября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 649,5 млн манатов.
Финансы
28 октября 2022 г. 15:35
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 25% 

На 1 октября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 649,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 1,5% меньше, чем на 1 сентября.

Число проблемных кредитов в стране сократилось на 9,7% по сравнению с началом года и на 25,4% - в годовом сравнении.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составил 3,4%. Этот показатель составлял 4,3% на конец прошлого года и 5,6% на конец сентября прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 25% decline in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 25 % azalıb

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