В Азербайджане проанализируют рынок аудиторских услуг

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов. На заседании присутствовали члены Совета и председатели Комитета при Совете.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, на заседании обсуждались вопросы, связанные с внешним контролем качества аудиторских услуг, совершенствованием нормативно-правовой базы аудиторских услуг, реализацией мер по предотвращению уклонения от обязательного аудита и анализом рынка аудиторских услуг в Азербайджане, приняты соответствующие решения.

Палата аудиторов является независимым органом финансового контроля. Основная задача Палаты аудиторов заключается в организации аудиторской службы в стране с целью обеспечения точного и прозрачного ведения финансового и бухгалтерского учетов всех субъектов хозяйствования, независимо от форм собственности, а также для осуществления мер по ее развитию и повышению ее эффективности в соответствии с действующим законодательством.