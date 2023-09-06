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В Азербайджане приватизировано 10 транспортных средств

В Азербайджане приватизировано 10 транспортных средств На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики, приватизировано 10 транспортных средств.
Финансы
6 сентября 2023 г. 12:42
В Азербайджане приватизировано 10 транспортных средств

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики, приватизировано 10 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, предложение на некоторые автомобили на аукционе превысило стартовую цену.

Трактор МТЗ-82 хоть и предлагался первоначально за 1 000 манатов, в итоге был продан за 5 000 манатов.

Со списком автомобилей, проданных на аукционе можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/35bQhv.

Отметим, что 11, 12, 14, 19 и 26 сентября на аукционы будет выставлено 109 объектов недвижимости.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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