В Азербайджане приостановлены денежные переводы по системе Contact

Платежная система Contact остановила работу, в том числе и в азербайджанских банках, после того, как 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у Киви-банка (QIWI-банк).

Платежная система Contact остановила работу, в том числе и в азербайджанских банках, после того, как 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у Киви-банка (QIWI-банк).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это кредитное учреждение является оператором системы Contact и выполняет организационную, расчетно-клиринговую, информационно-техническую функции. Акционером, владеющим 100% пакетом акций системы Contact и ее оператора, является Группа QIWI.

В сообщении Центробанка отмечается, в частности, что Киви-банк занимался проведением «высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом», включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тому подобного. Банк нарушал федеральные законы, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии пополнение и вывод средств из QIWI-кошельков стали недоступны

Отметим, что платежная система Contact работает с 1999 года, является первой российской системой денежных переводов. Международная сеть Contact включает свыше 670 тысяч пунктов обслуживания — банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и так далее, более чем в 180 странах, включая Азербайджан.