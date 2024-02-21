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В Азербайджане приостановлены денежные переводы по системе Contact

В Азербайджане приостановлены денежные переводы по системе Contact Платежная система Contact остановила работу, в том числе и в азербайджанских банках, после того, как 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у Киви-банка (QIWI-банк).
Финансы
21 февраля 2024 г. 19:22
В Азербайджане приостановлены денежные переводы по системе Contact

Платежная система Contact остановила работу, в том числе и в азербайджанских банках, после того, как 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у Киви-банка (QIWI-банк).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это кредитное учреждение является оператором системы Contact и выполняет организационную, расчетно-клиринговую, информационно-техническую функции. Акционером, владеющим 100% пакетом акций системы Contact и ее оператора, является Группа QIWI.

В сообщении Центробанка отмечается, в частности, что Киви-банк занимался проведением «высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом», включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тому подобного. Банк нарушал федеральные законы, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии пополнение и вывод средств из QIWI-кошельков стали недоступны

Отметим, что платежная система Contact работает с 1999 года, является первой российской системой денежных переводов. Международная сеть Contact включает свыше 670 тысяч пунктов обслуживания — банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и так далее, более чем в 180 странах, включая Азербайджан.

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