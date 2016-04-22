​В Азербайджане приостановлено кредитование пенсионеров

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Решением Палаты надзора за финансовыми рынками временно приостановлена выдача потребительских кредитов пенсионерам.

Как сообщили Report в Палате, сроки возобновления кредитования пока неизвестны.

"Председатель встретился с представителями банков. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы, в том числе, вопрос кредитования пенсионеров. Палата временно приостановила кредитование пенсионеров с учетом социальной значимости", - сообщили в Палате.

Отметим, что с 5 апреля банки приостановили выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на 1 месяц. Палата сохранила за собой право продления данного срока.