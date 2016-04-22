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    ​В Азербайджане приостановлено кредитование пенсионеров

    Сроки возобновления кредитования пока неизвестны

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Решением Палаты надзора за финансовыми рынками временно приостановлена выдача потребительских кредитов пенсионерам. 

    Как сообщили Report в Палате, сроки возобновления кредитования пока неизвестны.

    "Председатель встретился с представителями банков. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы, в том числе, вопрос кредитования пенсионеров. Палата временно приостановила кредитование пенсионеров с учетом социальной значимости", - сообщили в Палате.

    Отметим, что с 5 апреля банки приостановили выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на 1 месяц. Палата сохранила за собой право продления данного срока. 

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