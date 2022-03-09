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Приостановлено исполнение распоряжений в отношении 162 тыс. налогоплательщиков

Приостановлено исполнение распоряжений в отношении 162 тыс. налогоплательщиков В прошлом году Государственная налоговая служба внесла соответствующие коррективы в программное обеспечение, чтобы не отправлять до окончания карантинного периода временно приостановленные распоряжения в отношении 162 тыс. налогоплательщиков.
Финансы
9 марта 2022 г. 14:36
Приостановлено исполнение распоряжений в отношении 162 тыс. налогоплательщиков

В прошлом году Государственная налоговая служба внесла соответствующие коррективы в программное обеспечение, чтобы не отправлять до окончания карантинного периода временно приостановленные распоряжения в отношении 162 тыс. налогоплательщиков.

Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Согласно документу, оказана практическая помощь в открытии банковских счетов 4,3 тыс. налогоплательщиков. Для лиц, задействованных в затронутых пандемией сферах экономической деятельности (около 372,3 тыс. налогоплательщиков), снижены налоги и начисленные проценты и пени по взносам на обязательное государственное социальное страхование на период после 1 апреля 2020 года и приостановлены их начисление до 1 января 2021 года.

В течение продолжающейся в стране пандемии в Центрах обслуживания налогоплательщиков на основе онлайн-очереди было принято около 480 тысяч налогоплательщиков или уполномоченных представителей налогоплательщиков и оказано более 113 тысяч услуг.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 162 min vergi ödəyicisinin icra sərəncamları dayandırılıb

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