В Азербайджане приостановлено действие лицензий 46 страховых агентов

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Согласно решению Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) от 9 июня 2017 года, выданы лицензии на деятельность новых, а также приостановлены на 3 месяца или аннулированы лицензии ряда действующих страховых агентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

По информации, на заседании было рассмотрено обращение департамента по надзору за страховыми рынками о приостановке на 3 месяца лицензий 46 страховых агентов и вынесено положительное решение. Действие лицензий приостановлено в связи с тем, что страховые агенты не предоставили квартальные отчеты в ПНФР.

На заседании также аннулированы лицензии на страховую деятельность двух физических лиц на основе их обращений.

ПНФР выдала лицензии на осуществление страховой деятельности ООО İNS Consulting и двум физическим лицам.