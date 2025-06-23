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ЦБА: Регистрация новых пользователей через ANIpay временно приостановлена

ЦБА: Регистрация новых пользователей через ANIpay временно приостановлена В Азербайджане приостановлена регистрация новых пользователей через мобильное приложение системы мгновенных платежей (AÖS) ANİpay.
Финансы
23 июня 2025 г. 09:48
ЦБА: Регистрация новых пользователей через ANIpay временно приостановлена

В Азербайджане приостановлена регистрация новых пользователей через мобильное приложение системы мгновенных платежей (AÖS) ANİpay.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, данный шаг направлен на поощрение более активного использования услуг AÖS поставщиками платежных услуг (Payment Service Providers или PSP).

Пользователи, ранее зарегистрировавшиеся через мобильное приложение, могут продолжать совершать платежи через ANİpay и пользоваться услугами Open Banking (открытый банкинг), однако новые пользователи смогут регистрироваться и осуществлять платежи исключительно через интернет и мобильные приложения поставщиков платежных услуг, интегрированные в данную систему.

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Версия на азербайджанском языке AMB: ANİpay üzərindən yeni istifadəçilərin qeydiyyatı müvəqqəti dayandırılıb

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