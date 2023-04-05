В Азербайджане приостановлена действие лицензий 6 страховых агентств и 3 страховых брокеров

Центральный банк Азербайджана приостановил на 3 месяца действие лицензии на деятельность по страховому посредничеству для 9 юридических лиц.

Центральный банк Азербайджана приостановил на 3 месяца действие лицензии на деятельность по страховому посредничеству для 9 юридических лиц.

Об этом сообщили Report в регулирующем органе.

Согласно информации, данное решение было принято в связи с непредоставлением отчетов в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Этими компаниями являются ООО Страховое агентство AZ Group, Страховое агентство CİB, Страховое агентство Chetir, Guven, Страховое агентство Qarant, Страховое агентство Progress, Страховой брокер Odlar Yurdu и Страховой брокер Sizin, BUTA Insurance and Reinsurance Broker.