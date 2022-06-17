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В Азербайджане применят единый механизм налогообложения процентных доходов

В Азербайджане применят единый механизм налогообложения процентных доходов В Азербайджане механизм неудержания налога у источника выплаты будет применяться ко всем юридическим лицам, получающим процентный доход.
Финансы
17 июня 2022 г. 12:39
В Азербайджане применят единый механизм налогообложения процентных доходов

В Азербайджане механизм неудержания налога у источника выплаты будет применяться ко всем юридическим лицам, получающим процентный доход.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс" от 13 мая 2022 года.

Таким образом, все юридические лица, получающие процентный доход, будут декларировать и выплачивать процентный доход не у источника выплаты, а от общей прибыли.

До этого изменения проценты, выплачиваемые всем физическим и юридическим лицам, за некоторыми исключениями, облагались налогом по ставке 10% у источника выплаты.

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