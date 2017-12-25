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    В Азербайджане прекращена деятельность системы денежных переводов

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    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками поручила действующим в стране банкам и ООО "Азерпочт" прекратить деловые отношения с системой денежных переводов MoneyPolo.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

    По информации, в результате проведенного Палатой расследования выявлено, что система денежных переводов MoneyPolo может быть средством для осуществления незаконных денежных переводов на оккупированные территории Азербайджана, отмывания "грязных денег" и финансирования терроризма. 

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