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В Азербайджане предусматривается страхование инвестиций

В Азербайджане предусматривается страхование инвестиций Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов", касающихся страхования инвестиций инвестиционных компаний.
Финансы
11 июня 2024 г. 12:24
В Азербайджане предусматривается страхование инвестиций

Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов", касающихся страхования инвестиций инвестиционных компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" Рауф Гурбанов.

По его словам, в настоящее время законопроект обсуждается с соответствующими сторонами: "Предполагаемое изменение связано с восстановлением активов клиентов в случае банкротства инвестиционной компании. Страхование инвестиций клиентов в результате банкротства эмитента ценных бумаг не предусмотрено".

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