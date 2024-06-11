В Азербайджане предусматривается страхование инвестиций

Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов", касающихся страхования инвестиций инвестиционных компаний.

Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов", касающихся страхования инвестиций инвестиционных компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" Рауф Гурбанов.

По его словам, в настоящее время законопроект обсуждается с соответствующими сторонами: "Предполагаемое изменение связано с восстановлением активов клиентов в случае банкротства инвестиционной компании. Страхование инвестиций клиентов в результате банкротства эмитента ценных бумаг не предусмотрено".