В Азербайджане предотвращены необоснованные пенсионные выплаты на сумму почти 1,3 млрд манатов

16:38

С начала 2024 года в Азербайджане предотвращены необоснованные расходы в пенсионной системе на общую сумму 955 млн манатов без учета индексации (1,263 млрд манатов с учетом индексации).

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта бюджетов государственных социальных фондов на 2025 год.

Министр отметил, что благодаря системной работе количество судебных исков по линии Государственного фонда социальной защиты сократилось на 94%, а финансовые требования - на 93%. В период с 2019 по 2024 год было проведено более 830 тыс. назначений пенсий в проактивном порядке, а доля автоматизированных назначений пенсий по возрасту в этом году составила 89%.

Он также подчеркнул, что внедрение централизованной системы учета и финансово-бухгалтерская работа позволили обеспечить прозрачность выплат и устранить прямой контакт граждан с чиновниками. В результате этой работы удалось централизовать архивы и выявить средства на сумму 1,4 млрд манатов с неизвестными бенефициарами, которые теперь зачислены на счета конкретных лиц.