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В Азербайджане предложили создать инновационный хаб при Центробанке

В Азербайджане предложили создать инновационный хаб при Центробанке 10:33
Финансы
14 февраля 2025 г. 10:51
В Азербайджане предложили создать инновационный хаб при Центробанке

Ассоциация банков Азербайджана предлагает создать инновационный хаб при Центральном банке для развития цифровых платежей и внедрения финтех-решений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации Закир Нуриев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, для укрепления конкурентных позиций страны в сфере цифровых платежей необходимо активнее использовать систему мгновенных платежей, грамотно планировать внедрение инновационных решений и стимулировать создание реальных цифровых продуктов.

"Мы считаем важным создание инновационного хаба при Центральном банке, совершенствование процедур дистанционного открытия банковских счетов, а также разработку законодательной базы для цифрового банкинга", - отметил Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının nəzdində innovativ hab yaradılması təklif olunur

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