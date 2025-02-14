В Азербайджане предложили создать инновационный хаб при Центробанке

10:33

Ассоциация банков Азербайджана предлагает создать инновационный хаб при Центральном банке для развития цифровых платежей и внедрения финтех-решений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации Закир Нуриев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, для укрепления конкурентных позиций страны в сфере цифровых платежей необходимо активнее использовать систему мгновенных платежей, грамотно планировать внедрение инновационных решений и стимулировать создание реальных цифровых продуктов.

"Мы считаем важным создание инновационного хаба при Центральном банке, совершенствование процедур дистанционного открытия банковских счетов, а также разработку законодательной базы для цифрового банкинга", - отметил Нуриев.