В Азербайджане предложили создать централизованную платформу для финтех-инициатив

В Азербайджане предложено создать централизованную платформу для тестирования инновационных финансовых решений с участием экспертов из государственного и частного секторов.

В Азербайджане предложено создать централизованную платформу для тестирования инновационных финансовых решений с участием экспертов из государственного и частного секторов.

Как сообщает Report, с такой инициативой на Азербайджанском финансовом форуме выступил председатель правления Ассоциации финтеха Азербайджана Руслан Талыбов.

По его словам, это позволит проводить испытания новых проектов в "песочнице" (sandbox) более эффективно и планомерно.

Он также подчеркнул, что в рамках стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы необходимо расширять сферу деятельности финтех-компаний. В частности, речь идет об их интеграции в платежные системы Центрального банка, участии в государственных проектах и использовании электронных денег для ряда социальных выплат.

Кроме того, Талыбов предложил пересмотреть требования к небанковским платежным организациям, включая эмитентов электронных денег и платежных операторов. По его мнению, предоставление им возможности выступать техническими поставщиками в сферах, менее привлекательных для банков, может способствовать диверсификации рынка платежных услуг.