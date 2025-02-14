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В Азербайджане предложили создать централизованную платформу для финтех-инициатив

В Азербайджане предложили создать централизованную платформу для финтех-инициатив В Азербайджане предложено создать централизованную платформу для тестирования инновационных финансовых решений с участием экспертов из государственного и частного секторов.
Финансы
14 февраля 2025 г. 11:29
В Азербайджане предложили создать централизованную платформу для финтех-инициатив

В Азербайджане предложено создать централизованную платформу для тестирования инновационных финансовых решений с участием экспертов из государственного и частного секторов.

Как сообщает Report, с такой инициативой на Азербайджанском финансовом форуме выступил председатель правления Ассоциации финтеха Азербайджана Руслан Талыбов.

По его словам, это позволит проводить испытания новых проектов в "песочнице" (sandbox) более эффективно и планомерно.

Он также подчеркнул, что в рамках стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы необходимо расширять сферу деятельности финтех-компаний. В частности, речь идет об их интеграции в платежные системы Центрального банка, участии в государственных проектах и использовании электронных денег для ряда социальных выплат.

Кроме того, Талыбов предложил пересмотреть требования к небанковским платежным организациям, включая эмитентов электронных денег и платежных операторов. По его мнению, предоставление им возможности выступать техническими поставщиками в сферах, менее привлекательных для банков, может способствовать диверсификации рынка платежных услуг.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" bazarın inkişafı üçün təkliflər irəli sürüb

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