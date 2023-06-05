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В Азербайджане предложено изменить подход к страхованию вкладов

В Азербайджане предложено изменить подход к страхованию вкладов Необходимо изменить подход к страхованию вкладов в Азербайджане.
Финансы
5 июня 2023 г. 12:37
В Азербайджане предложено изменить подход к страхованию вкладов

Необходимо изменить подход к страхованию вкладов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В настоящее время Фонд страхования вкладов осуществляет выплаты по обязательствам обанкротившихся банков. Однако политика страхования вкладов должна включать не только выплату средств обанкротившихся банков, но и страхование банков. К примеру, в Южной Корее капитал Фонда страхования вкладов составляет более 3 млрд долларов США. Этот фонд предотвращает банкротство многих банков. У нас же нет никаких шагов в этом направлении. Поэтому есть необходимость изменить философию в этой области", - считает В.Байрамов.

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