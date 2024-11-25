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В Азербайджане предлагают внедрить критерий "зеленых расходов"

В Азербайджане предлагают внедрить критерий "зеленых расходов" 16:27
Финансы
25 ноября 2024 г. 16:43
В Азербайджане предлагают внедрить критерий зеленых расходов

Применение в Азербайджане критерия "зеленых расходов" станет важным фактором в оценке эффективности бюджетных расходов.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в государственном бюджете на следующий год отдельной строкой указаны средства, выделяемые как на "зеленую экономику", так и на окружающую среду: "Наряду с этим, я бы предложил использовать критерий "зеленых расходов", что имеет важное значение для того, чтобы риски были более конкретными и измеримыми".

Байрамов считает, что необходимо использовать более новые методы в экономическом прогнозировании. "В 2025 году макроэкономическая стабильность будет сохранена. С 2017 года мы наблюдаем стабильный курс национальной валюты. При этом крайне важно отдельно оценивать изменения номинального и реального эффективного курса и их влияние на ненефтяной экспорт. Необходима оценка полного соответствия фискальной и экономической политики и ее влияния на равновесие, особенно, на валютном рынке. С начала 2024 года наблюдался рост наличных денег в обращении", - подчеркнул депутат.

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