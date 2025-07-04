В Азербайджане предлагают внедрить единый подход к использованию средств госструктур

12:23

В Азербайджане необходимо внедрить единый подход к управлению средствами, находящимися в распоряжении государственных учреждений.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов на внеочередной сессии Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправок в закон "О полиции".

Он отметил, что в разных ведомствах действуют различные процентные ставки по использованию таких средств. что требует унификации. Байрамов призвал установить фиксированную ставку и единый механизм.

Напомним, что согласно поправкам в закон "О полиции" 5 % от сумм штрафов, налагаемых полицейскими за правонарушения, будет перечисляться на казначейский счет, созданный для их социальной защиты.

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