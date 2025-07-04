О нас

В Азербайджане предлагают внедрить единый подход к использованию средств госструктур

В Азербайджане предлагают внедрить единый подход к использованию средств госструктур 12:23
Финансы
4 июля 2025 г. 12:49
В Азербайджане предлагают внедрить единый подход к использованию средств госструктур

В Азербайджане необходимо внедрить единый подход к управлению средствами, находящимися в распоряжении государственных учреждений.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов на внеочередной сессии Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправок в закон "О полиции".

Он отметил, что в разных ведомствах действуют различные процентные ставки по использованию таких средств. что требует унификации. Байрамов призвал установить фиксированную ставку и единый механизм.

Напомним, что согласно поправкам в закон "О полиции" 5 % от сумм штрафов, налагаемых полицейскими за правонарушения, будет перечисляться на казначейский счет, созданный для их социальной защиты.

.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət qurumlarının sərəncamındakı vəsaitlərlə bağlı vahid yanaşmanın tətbiq edilməsi təklif olunur

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi