В Азербайджане предлагают учредить отдельный банк для МСП

"Для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане необходимо учредить отдельный банк".

"Для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане необходимо учредить отдельный банк".

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы.

"Без такого банка, я уверен, мы не сможем добиться желаемого развития. Когда субъекты МСП обращаются в обычный банк для получения кредита в размере 50 тысяч манатов, у них требуют залог в размере 150 тысяч манатов. Если у них есть гарантия на такую сумму, зачем им брать кредит? Также предлагаю снизить налоговое бремя для МСП", - отметил он.

Другой депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли предложил создать отдельную небанковскую кредитную организацию (НКО) для финансирования МСП: "Таким образом, МСП будут финансироваться без залога. Потому что банки выдают кредиты только под залог недвижимости, и делают это в основном в Баку и Гяндже".