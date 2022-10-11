О нас

В Азербайджане предлагают учредить отдельный банк для МСП

В Азербайджане предлагают учредить отдельный банк для МСП "Для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане необходимо учредить отдельный банк".
Финансы
11 октября 2022 г. 16:32
В Азербайджане предлагают учредить отдельный банк для МСП

"Для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане необходимо учредить отдельный банк".

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы.

"Без такого банка, я уверен, мы не сможем добиться желаемого развития. Когда субъекты МСП обращаются в обычный банк для получения кредита в размере 50 тысяч манатов, у них требуют залог в размере 150 тысяч манатов. Если у них есть гарантия на такую сумму, зачем им брать кредит? Также предлагаю снизить налоговое бремя для МСП", - отметил он.

Другой депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли предложил создать отдельную небанковскую кредитную организацию (НКО) для финансирования МСП: "Таким образом, МСП будут финансироваться без залога. Потому что банки выдают кредиты только под залог недвижимости, и делают это в основном в Баку и Гяндже".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda KOB-lar üçün ayrıca bank və BOKT yaradılması təklif olunur

Самое важное

Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi