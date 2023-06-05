В Азербайджане предлагается ввести стандартную банковскую комиссию за обналичивание денег в банкоматах

В Азербайджане предлагается ввести стандартную банковскую комиссию при снятии наличных средств в банкоматах.

В Азербайджане предлагается ввести стандартную банковскую комиссию при снятии наличных средств в банкоматах.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Руфат Гулиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Применение стандартной комиссии в размере 1,5% всеми банками значительно упростит жизнь граждан. Так, в районах гражданину порой приходится менять три автобуса, чтобы доехать до банкомата нужного банка и снять деньги с карты. Но при стандартной комиссии за снятие наличных граждане могут снять деньги в любом банкомате, расположенном поблизости", - сказал депутат.