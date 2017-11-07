В Азербайджане предлагается увеличить заработную плату работников бюджетных организаций

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане существует серьезная необходимость в повышении зарплаты работников бюджетных организаций, поэтому этот вопрос должен быть учтен в бюджете 2018 года.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Али Масимли в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

"В бюджете на следующий год предусмотрен рост заработной платы в связи с диагностической оценкой учителей, а рост зарплаты в других областях не рассматривается. Положение тех, кто работает в бюджетных учреждениях и получает по 200-300 манатов, ухудшилось. При пересмотре структуры бюджета есть серьезная потребность в росте зарплат работников бюджетных организаций, направлении средств в более эффективные области, а также малоимущим семьям", - подчеркнул депутат.

А.Масимли отметил, что превышение инфляцией прогноза связано в основном с искусственным повышением цен: "Мы прогнозируем однозначную инфляцию, а в итоге она оказывается двузначной. Этому способствует монополия, а превышение инфляцией прогноза связано в основном с искусственным повышением цен".