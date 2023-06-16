В Азербайджане предлагается уравнять пенсии мужчин и женщин

Для устранения разницы в размере пенсий между мужчинами и женщинами в Азербайджане следует использовать специальные коэффициенты.

Для устранения разницы в размере пенсий между мужчинами и женщинами в Азербайджане следует использовать специальные коэффициенты.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем внеочередном заседании Милли меджлиса выступил депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что аналогичная практика существует в развитых странах: "Здесь суть в том, что когда женщины достигают пенсионного возраста, пенсионный капитал умножается на специальный коэффициент. Предлагаю использовать этот опыт и в Азербайджане. Социальное обеспечение, в том числе усиление пенсионного обеспечения, - это вопросы, которые находятся в центре внимания президента. Поэтому и в Азербайджане при достижении женщинами пенсионного возраста расчет его по специальному коэффициенту позволит увеличить пенсионный капитал, и женщины будут получать большую пенсию. Это также позволит устранить разницу в размере пенсий между женщинами и мужчинами и, в частности, сделать возможным дальнейшее усиление социального обеспечения наших женщин пенсионного возраста".