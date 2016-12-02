В Азербайджане предлагается страхование древних историко-архитектурных памятников

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Правительству Азербайджана предлагается страхование древних историко-архитектурных памятников. Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по законопроекту “О госбюджете на 2017 год”.

В предложении по страхованию госимущества Палата считает целесообразным в целях эффективного использования выделенных средств обеспечить страхование в первую очередь древних зданий и построек, имеющих историко-архитектурное значение и подверженных большему риску (в сейсмически активных регионах, на территориях с опасностью затопления), привлечь к процессу страхования недвижимости действующие в стране страховые компании, имеющие соответствующую лицензию и внедрить имеющиеся методы закупок.

Отметим, что в законопроекте на будущий год на эти цели предусмотрено выделить 11 млн манатов.

Напомним, что Палата выдвинула 27 предложений на основе сформированной базы данных и мероприятий контроля.