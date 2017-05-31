В Азербайджане предлагается создать гарантийный фонд по кредитам

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане существует потребность в законе о защите прав кредиторов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

Кроме того, по его мнению, в стране надо создать гарантийный фонд по кредитам: "Фонду следует взять на себя частичную ответственность по годовым процентным ставкам. Сейчас банки привлекают вклады в манатах под 15%, с учетом рисков себестоимость кредитов достигает 24-25%. Сложно выдавать кредиты малому и среднему бизнесу под такие высокие процентные ставки, поэтому существует потребность в гарантийном фонде".