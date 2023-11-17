В Азербайджане предлагается регулирование тарифов на банковские услуги

В банковском секторе Азербайджана очень важно регулирование тарифов на услуги, сокращение расходов.

В банковском секторе Азербайджана очень важно регулирование тарифов на услуги, сокращение расходов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что со следующего месяца услуга SMS-информирования некоторых банков подорожает вдвое.

"Сегодня я получил SMS от одного из банков, услугами которого пользуюсь, о том, что при оплате через MilliÖn и другие платежные системы в случае, если сумма транзакции превысит 3 тыс. манатов, будет взиматься дополнительная плата за обслуживание в размере до 0,5%. На нашем предыдущем заседании Таир Миркишили затронул этот вопрос. Однако мы наблюдаем не снижение, а повышение тарифов на некоторые банковские услуги, хотя для этого нет экономического обоснования", - добавил депутат.