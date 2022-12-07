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В Азербайджане предлагается разработать дорожную карту по "зеленым финансам"

В Азербайджане предлагается разработать дорожную карту по "зеленым финансам" В Азербайджане необходимо разработать дорожную карту по расширению возможностей "зеленых финансов".
Финансы
7 декабря 2022 г. 12:07
В Азербайджане предлагается разработать дорожную карту по зеленым финансам

В Азербайджане необходимо разработать дорожную карту по расширению возможностей "зеленых финансов".

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт Всемирного банка Саша Айхбергер на презентации отчета "Азербайджан на пути зеленого развития“, проводимого по совместной инициативе министерства экономики и Всемирного банка.

"Государственная поддержка инструментов "зеленых инвестиций" может принести стабильность рынкам капитала и финансовым институтам, занять ключевое место в борьбе с социальными и экологическими проблемами в краткосрочной перспективе", - отметил он.

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