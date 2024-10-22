В Азербайджане предлагается расширить льготную ипотеку на саперов ANAMA

12:31

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса предложено расширить систему льготной ипотеки на сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), занимающихся разминированием.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов.

"В последние годы список лиц, имеющих право на получение ипотечного кредита на льготных условиях, был расширен. Я предлагаю добавить в этот список и саперов, а также предоставить им право на льготный выход на пенсию. Как сказал президент страны, для очистки территорий Азербайджана от мин потребуется 25 млрд долларов США и 30 лет времени", - отметил он.