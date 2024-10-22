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В Азербайджане предлагается расширить льготную ипотеку на саперов ANAMA

В Азербайджане предлагается расширить льготную ипотеку на саперов ANAMA 12:31
Финансы
22 октября 2024 г. 12:50
В Азербайджане предлагается расширить льготную ипотеку на саперов ANAMA

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса предложено расширить систему льготной ипотеки на сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), занимающихся разминированием.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов.

"В последние годы список лиц, имеющих право на получение ипотечного кредита на льготных условиях, был расширен. Я предлагаю добавить в этот список и саперов, а также предоставить им право на льготный выход на пенсию. Как сказал президент страны, для очистки территорий Азербайджана от мин потребуется 25 млрд долларов США и 30 лет времени", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minatəmizləyənlərə güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi təklif olunur

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