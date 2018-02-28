В Азербайджане предлагается проводить аудит банков совместно с иностранными аудиторами

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Аудит крупных компаний Азербайджана целесообразнее проводить совместно иностранными и отечественными аудиторами.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на научно-практической конференции "Прозрачность в экономической политике азербайджанского государства" в Баку.

По его словам, хотя банки и крупные компании проверяются иностранными аудиторами, проблемы не выявляются, и, в конечном итоге, нагрузка ложится на государство.

З.Самедзаде отметил, что участие в процессе аудита банков и крупных компаний отечественных аудиторов, рекомендованных Палатой аудиторов, может дать хороший результат.