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    В Азербайджане предлагается проводить аудит банков совместно с иностранными аудиторами

    По мнению Зияда Самедзаде, участие в процессе рекомендованных Палатой отечественных аудиторов может дать хороший результат© Report/ Firi Salim

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Аудит крупных компаний Азербайджана целесообразнее проводить совместно иностранными и отечественными аудиторами.

    Как сообщает Report, с этим предложением выступил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на научно-практической конференции "Прозрачность в экономической политике азербайджанского государства" в Баку.

    По его словам, хотя банки и крупные компании проверяются иностранными аудиторами, проблемы не выявляются, и, в конечном итоге, нагрузка ложится на государство.

    З.Самедзаде отметил, что участие в процессе аудита банков и крупных компаний отечественных аудиторов, рекомендованных Палатой аудиторов, может дать хороший результат.

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