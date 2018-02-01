В Азербайджане предлагается принять закон о реструктуризации проблемных кредитов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо принять закон о реструктуризации проблемных кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

По его словам, доля просроченных кредитов в стране достигла опасного уровня, и принятие такого закона может сыграть важную роль в решении проблем людей, имеющих кредитные задолженности.