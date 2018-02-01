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    В Азербайджане предлагается принять закон о реструктуризации проблемных кредитов

    С этим предложением выступил депутат Али Масимли

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо принять закон о реструктуризации проблемных кредитов.

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

    По его словам, доля просроченных кредитов в стране достигла опасного уровня, и принятие такого закона может сыграть важную роль в решении проблем людей, имеющих кредитные задолженности.

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