В Азербайджане предлагается принять закон о реструктуризации проблемных кредитов

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо принять закон о реструктуризации проблемных кредитов.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.
По его словам, доля просроченных кредитов в стране достигла опасного уровня, и принятие такого закона может сыграть важную роль в решении проблем людей, имеющих кредитные задолженности.
Nərmin RəhimovaАвтор новости