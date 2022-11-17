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В Азербайджане предлагается поэтапное увеличение финансирования образования

В Азербайджане предлагается поэтапное увеличение финансирования образования Предложено пересмотреть подготовленную в 2013 году Государственную стратегию по развитию образования в Азербайджане и подготовить новую стратегию на 2023-2030 годы.
Финансы
17 ноября 2022 г. 14:32
В Азербайджане предлагается поэтапное увеличение финансирования образования

Предложено пересмотреть подготовленную в 2013 году Государственную стратегию по развитию образования в Азербайджане и подготовить новую стратегию на 2023-2030 годы.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Али Масимли.

По его словам, в рамках новой стратегии должна проводиться поэтапная работа по увеличению средств на образование с 4% до 6% нынешнего ВВП.

"Таким образом заработная плата работников сферы образования станет выше средней заработной платы, а также станет возможным укрепление материально-технической базы образования", - сказал А.Масимли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil və elmin maliyyələşdirilməsinin mərhələli artırılması təklif olunur

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