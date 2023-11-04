В Азербайджане предлагается подготовить механизм выплаты пособий участникам войны

В Азербайджане должен быть разработан механизм для расчета пособий, выплачиваемых участникам войны.

В Азербайджане должен быть разработан механизм для расчета пособий, выплачиваемых участникам войны.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Пособие в размере 80 манатов, выдаваемое участникам войны, предназначено для оплаты коммунальных услуг. Предлагаю подготовить специальный механизм и привести эту сумму в соответствие со стоимостью коммунальных услуг", - сказал он, объяснив, что сумма в 80 манатов была установлена тогда, когда стоимость коммунальных услуг была другой.

По словам депутата, механизм позволит по мере роста увеличения коммунальных платежей привести пособие в соответствие с этим.