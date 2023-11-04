О нас

В Азербайджане предлагается подготовить механизм выплаты пособий участникам войны

В Азербайджане предлагается подготовить механизм выплаты пособий участникам войны В Азербайджане должен быть разработан механизм для расчета пособий, выплачиваемых участникам войны.
Финансы
4 ноября 2023 г. 17:03
В Азербайджане предлагается подготовить механизм выплаты пособий участникам войны

В Азербайджане должен быть разработан механизм для расчета пособий, выплачиваемых участникам войны.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Пособие в размере 80 манатов, выдаваемое участникам войны, предназначено для оплаты коммунальных услуг. Предлагаю подготовить специальный механизм и привести эту сумму в соответствие со стоимостью коммунальных услуг", - сказал он, объяснив, что сумма в 80 манатов была установлена тогда, когда стоимость коммунальных услуг была другой.

По словам депутата, механизм позволит по мере роста увеличения коммунальных платежей привести пособие в соответствие с этим.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müharibə iştirakçılarına müavinət ödənişi üçün mexanizm hazırlanması təklif edilir

Самое читаемое

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi