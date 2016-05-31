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    ​В Азербайджане предлагается обновить авиапарк за счет госсредств

    В последнее время усилился отток средств из Азербайджана
    © Report

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В последнее время усилился отток финансовых средств из Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента депутат Захид Орудж: "В частности, усилился финансовый поток из Азербайджана в Грузию".

    "Грузия слабее Азербайджана по всем параметрам. Однако инвестиционные вложения в эту страну растут. Поэтому, помимо перехода на режим экономии, нужны и другие шаги. Необходимо углубить институциональное управление", - отметил депутат.

    З.Орудж добавил, что долг "Азерэнержи" приближается к 1 млрд. манатов: "Правительство должно прибегнуть к более серьезным мерам для сохранения стабильности маната".

    Депутат Али Масимли отметил, что в стране нужно проводить единую денежно-кредитную политику: "Чтобы выйти из кризиса, надо открывать новые рабочие места, то есть дать толчок развитию экономики в целом. В то же время необходимо усовершенствовать бюджетные механизмы".

    Депутат Тахир Керимли предложил выделить больше средств на закупку современных самолетов. Он напомнил, что в Афганистане потерпели крушение два принадлежащих Азербайджану самолета из-за большого возраста этих самолетов.  

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