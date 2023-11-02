В Азербайджане предлагается почти на четверть сократить дотации районам

В 2024 году 58 городов и районов Азербайджана (в том числе Лерикский район) будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (дотаций) из госбюджета.

В 2024 году 58 городов и районов Азербайджана (в том числе Лерикский район) будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (дотаций) из госбюджета.

Как передает Report , такая информация отразилась в представленных Минфином проектах государственного и сводного бюджетов на 2024 год.

Для регулирования местных доходов и расходов остальным семи районам из централизованных расходов государственного бюджета планируется выделить 9,3 млн манатов финансовой помощи (дотаций).

Эта цифра на 3 млн манатов или 24% меньше прогноза 2023 года, и на 22,8 млн манатов или 70,9% меньше показателя 2022 года.