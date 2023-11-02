О нас

В Азербайджане предлагается почти на четверть сократить дотации районам

В Азербайджане предлагается почти на четверть сократить дотации районам В 2024 году 58 городов и районов Азербайджана (в том числе Лерикский район) будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (дотаций) из госбюджета.
Финансы
2 ноября 2023 г. 05:53
В Азербайджане предлагается почти на четверть сократить дотации районам

В 2024 году 58 городов и районов Азербайджана (в том числе Лерикский район) будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (дотаций) из госбюджета.

Как передает Report, такая информация отразилась в представленных Минфином проектах государственного и сводного бюджетов на 2024 год.

Для регулирования местных доходов и расходов остальным семи районам из централизованных расходов государственного бюджета планируется выделить 9,3 млн манатов финансовой помощи (дотаций).

Эта цифра на 3 млн манатов или 24% меньше прогноза 2023 года, и на 22,8 млн манатов или 70,9% меньше показателя 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Публичным юрлицам в Азербайджане планируется выделить свыше 530 млн манатов
Публичным юрлицам в Азербайджане планируется выделить свыше 530 млн манатов
2 ноября 2023 г. 01:26
В Азербайджане назван прогнозируемый на 2024 год прожиточный минимум
В Азербайджане назван прогнозируемый на 2024 год прожиточный минимум
1 ноября 2023 г. 23:35
В Азербайджане решение проблемных кредитов физических лиц продолжится и в следующем году
В Азербайджане решение проблемных кредитов физических лиц продолжится и в следующем году
1 ноября 2023 г. 22:28
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2024 году будет выделено 4 млрд манатов
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2024 году будет выделено 4 млрд манатов
1 ноября 2023 г. 22:28
Ипотечный и кредитно-гарантийный Фонд в следующем году получит из бюджета 100 млн манатов
Ипотечный и кредитно-гарантийный Фонд в следующем году получит из бюджета 100 млн манатов
1 ноября 2023 г. 22:12
В следующем году AZAL получит из бюджета 5 млн манатов
В следующем году AZAL получит из бюджета 5 млн манатов
1 ноября 2023 г. 22:10
Бюджетные ассигнования на Бакинское метро увеличены на 30%
Бюджетные ассигнования на Бакинское метро увеличены на 30%
1 ноября 2023 г. 22:05
Объявлены средства, выделенные на вывод на орбиту спутника Azərsky-2
Объявлены средства, выделенные на вывод на орбиту спутника "Azərsky-2"
1 ноября 2023 г. 22:01
Бюджетные ассигнования на Азеристиликтеджхизат увеличены на 13%
Бюджетные ассигнования на "Азеристиликтеджхизат" увеличены на 13%
1 ноября 2023 г. 21:58
В Азербайджане на жилищное обеспечение военнослужащих будет выделено 35 млн манатов
В Азербайджане на жилищное обеспечение военнослужащих будет выделено 35 млн манатов
1 ноября 2023 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi