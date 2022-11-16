В Азербайджане предлагается ликвидировать целевые бюджетные фонды

Предлагаем ликвидировать в Азербайджане целевые бюджетные фонды.

Предлагаем ликвидировать в Азербайджане целевые бюджетные фонды.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, некоторые операции по целевым бюджетным фондам, в частности признание остатка как дохода, создают неопределенности в параметрах госбюджета.

"В соответствии с передовым опытом доходом должен признаваться только чистый стоимостный рост, иными словами это должно приводить либо к росту активов, либо к снижению обязательств. В целевых бюджетных фондах этого соответственно не происходит. Кроме того, проводимые в стране в последнее время реформы в фискальной сфере снижают значимость понятия целевого бюджетного фонда", - отметил председатель палаты.