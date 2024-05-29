В Азербайджане предлагается либерализовать госучастие на рынке капитала и расширить стимулы

В Азербайджане предлагается либерализовать участие государственных структур на рынке капитала.

В Азербайджане предлагается либерализовать участие государственных структур на рынке капитала.

Как передает Report со ссылкой на председателя Наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи (БФБ) Фарида Ахундова, в азербайджанском законодательстве госучреждениям разрешается вкладывать средства только в гособлигации Минфина, а инвестиции в облигации и акции частных компаний для них недоступны.

По словам Ф.Ахундова, например, в Японии, госструктуры при наличии ликвидности могут инвестировать до 50% в зарубежные инструменты, а остальные 50% на местном рынке - 25% в облигации и 25% в акции: "Такие ограничения, применяемые в Японии и других странах, говорят о важной роли государства в регулировании рынка капитала".

Кроме того, что в Азербайджане гособлигации могут размещаться только среди банков, госструктур и агентств.

Глава Наблюдательного совета БФБ считает необходимым изменение порядка работы сектора с государством, что позволит существенно увеличить оборот рынка: "Сегодня годовая доходность на рынке капитала составляет всего лишь 20-25 млн манатов, тогда как банки имеют миллиардные доходы. Примерно на расчётных счетах крупных компаний в банках имеется свыше 2 млрд манат. Эти средства не работают в экономике и сами компании не получают доход с них. Кроме того, на сегодня в обращении в наличной форме имеется приблизительно 15 млрд манат. Надо подумать, как эти средства вернуть в финансовую систему".

Он заметил, что, вложив средства в гособлигации Минфина, можно заработать 6-8% дохода, тогда как держа их на расчётных счетах в банках, компании ничего не зарабатывают. Наряду с этим, по долларовым облигациям частных компаний и банков доходность достигает уже 7-10%.

Существующие стимулы, такие как освобождение от налога доходов от операций с инвестиционными ценными бумагами, Ахундов считает недостаточными: «Для развития необходимо расширить стимулирующие меры. Поэтому посредством Ассоциации профучастников фондового рынка должны подниматься вопросы перед государством, регулятором относительно расширения поддержки».

Он сообщил, что при разработке новой стратегии развития БФБ на 2024-2026 годы был изучен опыт 20 стран, включая Индию, Сингапур, Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Польшу, Болгарию: «В основе успеха этих рынков за последние 10-15 лет лежит активная государственная поддержка».

Председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов также подчеркнул, что у акционерных обществ имеются определённые льготы по налогу на доходы, но при изменении формы собственности из ООО в АО насколько гибко и какой процент акций возможно будет разместить на вторичном рынке, этот вопрос не отрегулирован законодательством: «В результате это приводит к тому, что некоторые большие ООО превращаются в АО, но на фондовый рынок это никак не влияет. У биржи по этому поводу были определённые предложения, я думаю, что нужно начать их обсуждение».

По его словам, в настоящее время во внутренних правилах БФБ ожидаются определённые послабления, в связи с чем ведутся консультации с Центробанком.