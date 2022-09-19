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В Азербайджане предлагается дифференцировать НДС

В Азербайджане предлагается дифференцировать НДС "Мы не можем применять 18% налог на добавленную стоимость (НДС) на все, этот налог должен быть дифференцированным".
Финансы
19 сентября 2022 г. 12:01
В Азербайджане предлагается дифференцировать НДС

"Мы не можем применять 18% налог на добавленную стоимость (НДС) на все, этот налог должен быть дифференцированным".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вахид Ахмадов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат предложил, чтобы продовольственные товары облагались НДС до 2%: "Это в определенной степени стабилизирует цены. Я также считаю, что в нынешней ситуации правительство не должно облагать таможенной пошлиной продукты питания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ƏDV-nin diferensiallaşdırılması təklif olunur

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