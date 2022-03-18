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В Азербайджане появится новый страховой продукт

В Азербайджане появится новый страховой продукт В ООО “Азерпочт” была проведена встреча со страховыми и перестраховочными компаниями, действующими в стране, а также с Ассоциацией азербайджанских и международных автомобильных перевозчиков (ABADA).
Финансы
18 марта 2022 г. 15:53
В Азербайджане появится новый страховой продукт

В ООО “Азерпочт” была проведена встреча со страховыми и перестраховочными компаниями, действующими в стране, а также с Ассоциацией азербайджанских и международных автомобильных перевозчиков (ABADA).

Об этом Report сообщили в госкомпании.

На встрече обсуждался новый страховой продукт “Гражданская ответственность автомобильных и грузовых перевозчиков”, а также другие возможности сотрудничества.

Новый страховой продукт, который распространяется на международные перевозки, осуществляемые по суше, планируется представить клиентам в ближайшее время.

Для обеспечения доступности услуги и облегчения процесса “Азерпочт" организует предоставление страхового пакета на всех контрольно-пропускных пунктах. Водители и предприниматели могут воспользоваться услугой страхования “Гражданская ответственность автомобильных грузоперевозчиков” в отделениях ООО на таможенно-пограничных пунктах пропуска и в других отделениях “Азерпочт”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bazara yeni sığorta məhsulu çıxarılacaq

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