В Азербайджане появится новый страховой продукт

В ООО “Азерпочт” была проведена встреча со страховыми и перестраховочными компаниями, действующими в стране, а также с Ассоциацией азербайджанских и международных автомобильных перевозчиков (ABADA).

В ООО “Азерпочт” была проведена встреча со страховыми и перестраховочными компаниями, действующими в стране, а также с Ассоциацией азербайджанских и международных автомобильных перевозчиков (ABADA).

Об этом Report сообщили в госкомпании.

На встрече обсуждался новый страховой продукт “Гражданская ответственность автомобильных и грузовых перевозчиков”, а также другие возможности сотрудничества.

Новый страховой продукт, который распространяется на международные перевозки, осуществляемые по суше, планируется представить клиентам в ближайшее время.

Для обеспечения доступности услуги и облегчения процесса “Азерпочт" организует предоставление страхового пакета на всех контрольно-пропускных пунктах. Водители и предприниматели могут воспользоваться услугой страхования “Гражданская ответственность автомобильных грузоперевозчиков” в отделениях ООО на таможенно-пограничных пунктах пропуска и в других отделениях “Азерпочт”.