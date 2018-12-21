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    Поступления по страхованию кредитов возросли в 4,5 раза

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане повысился интерес к страхованию кредитов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, сборы страховых компаний в сегменте страхования кредитов за январь-ноябрь составили 89,4 тыс. манатов. Это на 41 900 манатов или 88,2% больше, чем в январе-октябре.

    Поступления в этом сегменте в годовом сравнении возросли в 4,5 раза.

    Согласно данным на 1 декабря этого года, выплаты по страхованию кредитов не осуществлялись. В январе-ноябре 2017 года выплаты в данном сегменте также не осуществлялись.

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