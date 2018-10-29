 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане повысился интерес к кредитному страхованию

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане повысился интерес к страхованию кредитов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, сборы страховых компаний в сегменте страхования кредитов за январь-сентябрь составили 42 тыс. манатов. Это на 4 500 манатов или 11,94% больше, чем в январе-августе.

    Поступления в этом сегменте в годовом сравнении возросли на 100%.

    Согласно данным на 1 октября этого года, выплаты по страхованию кредитов не осуществлялись. В январе-сентябре 2017 года выплаты в данном сегменте составили 4 133 маната.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi