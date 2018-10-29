В Азербайджане повысился интерес к кредитному страхованию

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане повысился интерес к страхованию кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, сборы страховых компаний в сегменте страхования кредитов за январь-сентябрь составили 42 тыс. манатов. Это на 4 500 манатов или 11,94% больше, чем в январе-августе.

Поступления в этом сегменте в годовом сравнении возросли на 100%.

Согласно данным на 1 октября этого года, выплаты по страхованию кредитов не осуществлялись. В январе-сентябре 2017 года выплаты в данном сегменте составили 4 133 маната.