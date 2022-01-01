В Азербайджане повысились зарплаты работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета

С сегодняшнего дня повышена заработная плата сотрудников некоторых организаций, финансируемых из бюджета.

С сегодняшнего дня повышена заработная плата сотрудников некоторых организаций, финансируемых из бюджета.

Как напоминает Report, 17 декабря согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, на основании пункта 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики № 2965 от 16 октября 2021 года “О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других работников, работающих в следующих организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, повышаются в среднем на 20%:

1. Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;

2. Центр Гейдара Алиева;

3. Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";

4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

6. Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

7. Бакинский Международный Центр Мультикультурализма;

8. Фонд развития науки при президенте Азербайджанской Республики;

9. Аппарат аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

10. Финансовый научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджанской Республики;

11. Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры Азербайджанской Республики;

12. Государственный Фонд кино Министерства культуры Азербайджанской Республики;

13. “Мемориальный комплекс геноцида” в городе Губе, находящийся в подчинении Министерства культуры Азербайджанской Республики;

14. Аппарат национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики;

15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и центр судебно-психиатрической экспертизы;

16. Территориальный центр финансовых расчетов Министерства образования Азербайджанской Республики;

17. Национальный кулинарный центр государственного Агентства по туризму Азербайджанской Республики;

18. Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики;

19. Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;

20. Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.